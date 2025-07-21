Ведущие российские банки, такие как "Сбербанк" и "ВТБ", начали подготовку к долговому кризису. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Учитывая высокую учетную ставку и ухудшение финансового состояния заемщиков, ведущие российские банки, включая "Сбербанк" и "ВТБ", готовятся к волне неплатежей в конце 2025 – начале 2026 годов - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем просроченной задолженности по потребительским кредитам достиг 1,5 триллионов рублей – самого высокого уровня за последние шесть лет.

"ВТБ" отмечает, что доля проблемных кредитов уже достигла 5 % и может вырасти до 7 % в следующем году. Во время ежегодного собрания акционеров глава "Сбербанка" Греф признал, что ситуация в 2026 году будет "нелегкой", учитывая увеличивающееся давление реструктуризаций - сообщили в СВР.

На фоне официальных заявлений о стабильности банковская система демонстрирует признаки напряжения. Инвесторы выводят средства из краткосрочных активов: впервые в этом году паевые фонды облигаций опередили денежные фонды по объемам притока. С начала года в эти фонды поступило более $2,5 млрд.

Еще один сигнал – рост финансового мошенничества. "ВТБ" зафиксировал всплеск схем, направленных на заемщиков, не способных обслуживать долги. Неплатежи охватывают как розничный, так и корпоративный сегменты, повышая риски банковского кризиса.

В ответ банки активизировали внутренние консультации и наращивают объемы реструктуризаций. Если динамика сохранится, вероятно появление выборочных инструментов поддержки со стороны Центробанка – по непрозрачным критериям - резюмировали в разведке.

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