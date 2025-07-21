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Провідні банки рф розпочали підготовку до боргової кризи - зовнішня розвідка

Київ • УНН

 • 1530 перегляди

Провідні російські банки, включаючи Сбербанк та ВТБ, готуються до хвилі неплатежів наприкінці 2025 – початку 2026 років через високу облікову ставку та погіршення фінансового стану позичальників. Обсяг простроченої заборгованості за споживчими кредитами досяг 1,5 трильйонів рублів, що є найвищим рівнем за шість років.

Провідні банки рф розпочали підготовку до боргової кризи - зовнішня розвідка

Провідні російські банки, як-то "Сбербанк" і "ВТБ", розпочали підготовку до боргової кризи. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

З огляду на високу облікову ставку та погіршення фінансового стану позичальників, провідні російські банки, включаючи "Сбербанк" і "ВТБ", готуються до хвилі неплатежів наприкінці 2025 – початку 2026 років

- йдеться у повідомленні.

Зауважується, що обсяг простроченої заборгованості за споживчими кредитами досяг 1,5 трильйонів рублів – найвищого рівня за останні шість років.

ВТБ" зазначає, що частка проблемних кредитів уже сягнула 5 % і може зрости до 7 % наступного року. Під час щорічних зборів акціонерів очільник "Сбербанку" Греф визнав, що ситуація в 2026 році буде "нелегкою", зважаючи на збільшуваний тиск реструктуризацій

- повідомили у  СЗР.

На тлі офіційних заяв про стабільність банківська система демонструє ознаки напруження. Інвестори виводять кошти з короткострокових активів: уперше цього року пайові фонди облігацій випередили грошові фонди за обсягами притоку. Від початку року в ці фонди надійшло понад $2,5 млрд.

Ще один сигнал – зростання фінансового шахрайства. "ВТБ" зафіксував сплеск схем, спрямованих на позичальників, що не здатні обслуговувати борги. Неплатежі охоплюють як роздрібний, так і корпоративний сегменти, підвищуючи ризики банківської кризи.

У відповідь банки активізували внутрішні консультації та нарощують обсяги реструктуризацій. Якщо динаміка збережеться, імовірною є поява вибіркових інструментів підтримки з боку Центробанку – за непрозорими критеріями

- резюмували у розвідці.

Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18.07.25, 11:28 • 118584 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
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