Провідні банки рф розпочали підготовку до боргової кризи - зовнішня розвідка

Провідні російські банки, як-то "Сбербанк" і "ВТБ", розпочали підготовку до боргової кризи. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

З огляду на високу облікову ставку та погіршення фінансового стану позичальників, провідні російські банки, включаючи "Сбербанк" і "ВТБ", готуються до хвилі неплатежів наприкінці 2025 – початку 2026 років - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що обсяг простроченої заборгованості за споживчими кредитами досяг 1,5 трильйонів рублів – найвищого рівня за останні шість років.

ВТБ" зазначає, що частка проблемних кредитів уже сягнула 5 % і може зрости до 7 % наступного року. Під час щорічних зборів акціонерів очільник "Сбербанку" Греф визнав, що ситуація в 2026 році буде "нелегкою", зважаючи на збільшуваний тиск реструктуризацій - повідомили у СЗР.

На тлі офіційних заяв про стабільність банківська система демонструє ознаки напруження. Інвестори виводять кошти з короткострокових активів: уперше цього року пайові фонди облігацій випередили грошові фонди за обсягами притоку. Від початку року в ці фонди надійшло понад $2,5 млрд.

Ще один сигнал – зростання фінансового шахрайства. "ВТБ" зафіксував сплеск схем, спрямованих на позичальників, що не здатні обслуговувати борги. Неплатежі охоплюють як роздрібний, так і корпоративний сегменти, підвищуючи ризики банківської кризи.

У відповідь банки активізували внутрішні консультації та нарощують обсяги реструктуризацій. Якщо динаміка збережеться, імовірною є поява вибіркових інструментів підтримки з боку Центробанку – за непрозорими критеріями - резюмували у розвідці.

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