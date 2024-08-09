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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 11:44  •  49677 просмотра

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Ведущая Юлия Зорий поделилась историями о своих котах Хаймарсе и Соломоне породы мейн-кун. Она рассказала об их характерах и особом отношении к ее мужу Алексею Резникову.

Ведущая утренней информационно-развлекательной программы "Утро в большом городе" Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона породы мейн-кун и рассказала о характере кошек и отношении к ее мужу, бывшему министру обороны Алексею Резникову, который с апреля возглавляет оборонные программы в Украинском институте будущего (Ukrainian Institute for the Future). Об этом Зорий рассказала изданию "Гордон", передает УНН.

Детали

В питомнике Хаймарсу дали имя Квест, как искателю приключений. И когда он приехал к нам, мы заметили, что у него подрезаны усы. Я сразу спросила у заводчицы, почему они это сделали. На что получила ответ: "Юля, это не мы! Это мама-кошка некоторым котятами подгрызает усы..." И объяснила почему, потому что мы долго думали. Как оказалось, усы у котов - это органы чувств, благодаря которым животные улавливают малейшие изменения в окружающем пространстве. И вот самым непоседливым и бесстрашным котятам мама подгрызает усы, уменьшая расстояние, на которое котенок может убежать и попасть в беду. То есть это такая защитная реакция и действие мамы, чтобы уберечь малыша. Позже мы поняли, почему она так делала, потому что он бесстрашно лез всюду"

- рассказала Зорий.

Также Зорий рассказала о своем другом коте Соломоне, который, по ее словам, лишний раз опасности себя не подвергает, но очень хитрый.

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У них с Хаймарсом есть общее развлечение - малыш залезает на стол, сбрасывает какую-то еду Хаймарсу, тот быстро ее прячет, а потом они вместе счастливо ее поедают. Работают слаженно и четко. Кстати, Соломон родился единственным котиком у своих родителей, что является редкостью. И его имя мы решили не менять, потому что Соломон означает "мир"

- добавила Зорий.

Также ведущая рассказала, как коты относятся к ее мужу Алексею.

Ребята очень любят Алексея. Когда он дома, то дисциплина на самом высоком уровне. Когда его нет, то из меня они веревки вяжут. В целом они вежливые коты. Не будят по утрам, не портят вещи. Они спокойно ждут, когда мы проснемся, и тогда сразу начинают требовать еду, обнимашки и все остальное

- отметила ведущая.
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Дополнение

Юлия Зорий - 38-летняя ведущая утренней информационно-развлекательной программы "Утро в большом городе", которая выходит на канале ICTV2.

В 2020 году Зорий вышла замуж за тогдашнего вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который через год возглавил Министерство обороны, где проработал до сентября 2023 года.

Напомним,

8 августа мир отмечал неофициальный праздник Международный день кота, который возник в 2002 году по инициативе Международного фонда благополучия животных. Считается, что кошки были одомашнены около четырех тысяч лет назад. На сегодня в мире насчитывается около 500 миллионов домашних кошек.

Павел Башинский

Павел Башинский

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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