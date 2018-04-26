Ученые научились сохранять мозг живым вне тела

Группа ученых из Йельского университета разработала замкнутую систему жизнеобеспечения мозга BrainEx, которая позволяет сохранять его живым вне тела: она прокачивает искусственную кровь через необходимые участки органа.



Исследователи провели эксперименты на 100-200 свиньях: их мозги без тела смогли реанимировать и продержать живыми в течение 36 часов.



Учёные отметили, что в ходе экспериментов добавляли в искусственную кровь вещество от воспаления, которое могло заблокировать сознание, поэтому они наверняка не знают, можно ли "думать" без тела. Однако исследователи пояснили, что подопытные свиньи совершенно точно ничего не понимали.



Глава группы Нинад Систан (Nenad Sestan) уже обсудил с американскими властями этические нюансы, чтобы расширить своё исследование на человеческий мозг. Для этого он выступил перед Национальным институтом здоровья США в марте 2018 года.



Исследователи хотят впервые создать полную "карту" соединений между клетками человеческого мозга. Это может привести к серьёзному улучшению понимания работы этого органа.

Как сообщал УНН, австралийские ученые обнаружили в клетках человеческого организма необычные структуры ДНК — i-мотивы (intercalated-motif, i-motif). Ранее их удавалось получить только в лабораторных условиях, в живых клетках их нашли впервые.