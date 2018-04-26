Вчені навчилися зберігати мозок живим поза тілом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вчені з Єльського університету навчилися зберігати життя в мізках свиней окремо від тіла. Про це повідомляє УНН з посиланням на MIT Technology Review.
Група вчених з Єльського університету розробила замкнуту систему життєзабезпечення мозку BrainEx, яка дозволяє зберігати його живим поза тілом: вона прокачує штучну кров через необхідні ділянки органу.
Дослідники провели експерименти на 100-200 свинях: їхні мізки без тіла змогли реанімувати і протримати живими протягом 36 годин.
Вчені відзначили, що в ході експериментів додавали в штучну кров речовина від запалення, яке могло заблокувати свідомість, тому вони напевно не знають, чи можна "думати" без тіла. Однак дослідники пояснили, що піддослідні свині абсолютно точно нічого не розуміли.
Глава групи нинада Систан (Nenad Sestan) вже обговорив з американською владою етичні аспекти, щоб розширити своє дослідження на людський мозок. Для цього він виступив перед Національним інститутом здоров'я США в березні 2018 року.
Дослідники хочуть вперше створити повну "карту" з'єднань між клітинами людського мозку. Це може привести до серйозного поліпшення розуміння роботи цього органу.
Як повідомляв УНН, австралійські вчені виявили в клітинах людського організму незвичайні структури ДНК - i-мотиви (intercalated-motif, i-motif). Раніше їх вдавалося отримати тільки в лабораторних умовах , в живих клітинах їх знайшли вперше.