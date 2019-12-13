Убийство украинцем двух соотечественников в Польше: появились подробности

"Во вторник завершился допрос 36-летнего Сергея С. Украинец в ночь с субботы на воскресенье убил двух своих земляков в Доброслав в гмине Пулавы Люблинского воеводства. Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью и кражу с проникновением. Трагедия произошла на территории питомника плодовых деревьев и кустарников в нескольких километрах от города Пулавы. Там жили сезонные работники, в том числе группа граждан Украины. По словам местных жителей, они никогда не создавали проблем", - сообщили в СМИ.

Указано, что перед убийством подозреваемый решил обокрасть своих коллег. В понедельник, 2 декабря он пробрался в их комнату и похитил 2400 злотых и вещи на сумму 50 злотых.

"В очередной раз преступник снова появился в ночь с субботы на воскресенье (7-8 декабря). На этот раз он непосредственно напал на других работников хозяйства, двух других трудовых мигрантов из Украины. Одному из соотечественников он нанес ножом 18 ударов в грудь и живот. Другому украинцу злоумышленник нанес 5 ножевых ранений в грудную клетку и шею. Оба мужчины скончались на месте", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у погибших похитили около 200 долларов, которые они имели при себе. Тела убийца оставил на месте преступления. Их нашли на следующий день. Тогда же в Доброславов вызвали скорую и полицию.

"Убийцу, в нетрезвом состоянии, схватили в тот же день вечером на территории другой гмины. Преступник признался в содеянном и дал показания. Ближайшие три месяца 36-летний гражданин Украины проведет под арестом. Сергею С. грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы", - добавили в СМИ.

Напомним, сообщение о том, что задержали украинца за убийство двух соотечественников, появилось 9 декабря.