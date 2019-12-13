Вбивство українцем двох співвітчизників у Польщі: з’явились подробиці

КИЇВ. 13 грудня. УНН. З’явилися подробиці вбивства двох українців у Польщі, у смерті яких підозрюють ще одного українця. Одному з загиблих було нанесено 18 ударів ножем, іншому – 5. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.