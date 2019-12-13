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Вбивство українцем двох співвітчизників у Польщі: з’явились подробиці

Вбивство українцем двох співвітчизників у Польщі: з’явились подробиці

Київ • УНН

 • 15984 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. З’явилися подробиці вбивства двох українців у Польщі, у смерті яких підозрюють ще одного українця. Одному з загиблих було нанесено 18 ударів ножем, іншому – 5. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

"У вівторок завершився допит 36-річного Сергія С. Українець у ніч з суботи на неділю убив двох своїх земляків у Доброславові у ґміні Пулави Люблінського воєводства. Чоловіку інкримінують убивство з особливою жорстокістю та крадіжку з проникненням. Трагедія трапилася на терені розплідника плодових дерев і чагарників за декілька кілометрів від міста Пулави. Там жили сезонні працівники, зокрема група громадян України. За словами місцевих жителів, вони ніколи не створювали проблем", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що перед вбивством підозрюваний вирішив обікрасти своїх колег. У понеділок 2 грудня він пробрався до їхньої кімнати та викрав 2400 злотих і речі на суму 50 злотих.

"Учергове злочинець знову з’явився у ніч з суботи на неділю (7-8 грудня). Цього разу він безпосередньо напав на інших працівників господарства, двох інших трудових мігрантів з України. Одному з співвітчизників він завдав ножем 18 ударів у груди та живіт. Іншому українцю зловмисник наніс 5 ножових поранень у грудну клітку та шию. Обидва чоловіки померли на місці", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що у загиблих викрали близько 200 доларів, котрі вони мали при собі. Тіла убивця залишив на місці злочину. Їх знайшли наступного дня. Тоді ж до Доброславова викликали швидку та поліцію.

"Убивцю, у нетверезому стані, схопили того ж дня увечері на терені іншої ґміни. Злочинець зізнався у скоєному та дав свідчення. Найближчі три місяці 36-річний громадянин України проведе під арештом. Сергію С. загрожує від 12 років до довічного позбавлення волі", - додали у ЗМІ.

Нагадаємо, повідомлення про те, що затримали українця за вбивство двох співвітчизників, з'явилося 9 грудня.

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