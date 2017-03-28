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ВАСУ рассмотрит иск В.Шокина о незаконности увольнения с должности Генпрокурора 10 апреля

ВАСУ рассмотрит иск В.Шокина о незаконности увольнения с должности Генпрокурора 10 апреля

Киев • УНН

 • 11270 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Высший административный суд Украины 10 апреля рассмотрит иск бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина о признании незаконным его увольнение и восстановление в должности. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ВАСУ Галина Гаевская.

"Иск поступил. Рассмотрение назначено на 10 апреля на 15:30", - сообщила Г.Гаевська.

При этом она отметила, что ответчиками в этом деле являются Верховная Рада Украины и Президент Украины.

Напомним, 16 февраля прошлого года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что попросил Генерального прокурора Украины Виктора Шокина написать заявление об отставке.

22 февраля прошлого года в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Виктора Шокина с должности Генерального прокурора Украины.

Как сообщал УНН, 29 марта прошлого года Верховная Рада дала согласие на освобождение Генерального прокурора Виктора Шокина.

Впоследствии В.Шокин заявил, что вышел на пенсию, но готов консультировать своих коллег.

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