ВАСУ рассмотрит иск В.Шокина о незаконности увольнения с должности Генпрокурора 10 апреля

"Иск поступил. Рассмотрение назначено на 10 апреля на 15:30", - сообщила Г.Гаевська.

При этом она отметила, что ответчиками в этом деле являются Верховная Рада Украины и Президент Украины.

Напомним, 16 февраля прошлого года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что попросил Генерального прокурора Украины Виктора Шокина написать заявление об отставке.

22 февраля прошлого года в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Виктора Шокина с должности Генерального прокурора Украины.

Как сообщал УНН, 29 марта прошлого года Верховная Рада дала согласие на освобождение Генерального прокурора Виктора Шокина.

Впоследствии В.Шокин заявил, что вышел на пенсию, но готов консультировать своих коллег.