ВАСУ розгляне позов В.Шокіна щодо незаконності звільнення з посади Генпрокурора 10 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Вищий адміністративний суд України 10 квітня розгляне позов колишнього Генерального прокурора України Віктора Шокіна про визнання незаконним його звільнення і відновлення на посаді. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар ВАСУ Галина Гаєвська.
"Позов надійшов. Розгляд призначено на 10 квітня на 15:30", - повідомила Г.Гаєвська.
При цьому вона зазначила, що відповідачами у цій справі є Верховна Рада України і Президент України.
Нагадаємо, 16 лютого минулого року Президент України Петро Порошенко заявив, що попросив Генерального прокурора України Віктора Шокіна написати заяву про відставку.
22 лютого минулого року у Верховній Раді було зареєстровано президентський проект постанови щодо звільнення Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора України.
Як повідомляв УНН, 29 березня минулого року Верховна Рада надала згоду на звільнення Генерального прокурора Віктора Шокіна.
Згодом В.Шокін заявив, що вийшов на пенсію, але готовий консультувати своїх колег.