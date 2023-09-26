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#Стоит "Делать свое": жена павшего на войне мужа развивает улиточный бизнес

#Стоит "Делать свое": жена павшего на войне мужа развивает улиточный бизнес

Киев • УНН

 • 187881 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Победительница проекта #Стоит “Делать свое” Светлана Прибило развивает улиточный бизнес павшего на войне мужа. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда “МХП-громаде”, передает УНН.

Детали

Светлана и Иван Прибило начали заниматься улиточным бизнесом весной 2022 года. Они построили улиточную ферму на 50 сотках земли.

«Семья запустила улиточный бизнес и начала поселять в своем доме детей переселенцев», - рассказали в «МХП-Громаде».

Позже мужчина вместе со своим младшим сыном стали на защиту украинцев в рядах 67-го батальона ТрО ВСУ. Когда семейный бизнес начал приносить прибыль - семья узнала о смерти Ивана от кровоизлияния после полученной контузии на поле боя.

Улиточная ферма была большой мечтой Ивана, поэтому семья продолжила развивать дело. Жена и невестка павшего отправили проект создания улиточных гастротуров на конкурс #Стоит “Делать свое”. И выиграли грант от организаторов БФ «МХП-Громаде» и УВФ Минветеранов.

«Уже скоро на улиточную ферму приедут первые гастротуристы и мечта павшего Ивана дальше будет жить», - говорится в сообщении.

Напомним

В мае десять украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Стоит “Делать свое”, который реализуется благотворительным фондом “МХП-Громаде” совместно с Украинским ветеранским фондом Министерства ветеранов.

Среди проектов-победителей, в частности страусиная ферма, выращивание улиток, производство и реализация экопродукции пчеловодства и тому подобное.

Также напомним, “МХП-Громаде” и бренд Kurator анонсировали новый конкурс бизнес-идей: предприниматели-ветераны и ВПЛ из сферы общественного питания могут получить гранты до 100 тыс. грн.

Справка

“МХП—Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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