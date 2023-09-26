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#Варто "РобиТИ своє": дружина полеглого на війні чоловіка розвиває равликовий бізнес

#Варто "РобиТИ своє": дружина полеглого на війні чоловіка розвиває равликовий бізнес

Київ • УНН

 • 187883 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Переможниця проєкту #Варто “РобиТИ своє” Світлана Прибило розвиває равликовий бізнес полеглого на війні чоловіка. Про це повідомляє прес-служба благодійного фонду “МХП-Громаді”, передає УНН.

Деталі

Світлана та Іван Прибило почали займатися равликовим бізнесом навесні 2022 року. Вони побудували равликові ферму на 50 сотках землі.

«Родина запустила равликовий бізнес та почала поселяти у своєму будинку дітей переселенців», - розповіли в «МХП-Громаді».

Пізніше чоловік разом зі своїм молодшим сином стали на захист українців у лавах 67-го батальйону ТрО ЗСУ. Коли сімейний бізнес почав приносити прибуток - родина дізналася про смерть Івана від крововиливу після отриманої контузії на полі бою.

Равликова ферма була великою мрією Івана, тому родина продовжила розвивати справу. Дружина та невістка полеглого відправили проєкт створення равликових гастротурів на конкурс #Варто «РобиТИ Своє». Й виграли грант від організаторів БФ «МХП-Громаді» та УВФ Мінветеранів.

«Уже скоро на равликову ферму приїдуть перші гастротуристи й мрія полеглого Івана далі житиме», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У травні десять українських ветеранів та їхні родини стали переможцями конкурсу #Варто “РобиТИ своє”, який реалізується благодійним фондом “МХП-Громаді” спільно з Українським ветеранським фондом Міністерства ветеранів.

Серед проєктів-переможців, зокрема страусина ферма, вирощування равликів, виробництво та реалізація екопродукції бджільництва тощо.

Також нагадаємо, “МХП-Громаді” і бренд Kurator анонсували новий конкурс бізнес-ідей: підприємці-ветерани і ВПО зі сфери громадського харчування можуть отримати гранти до 100 тис. грн.

Довідка

“МХП—Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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