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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Стоимость горючего за сутки не изменилась - мониторинг АЗС

Киев • УНН

 • 7246 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗС по состоянию на 29 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 24,83 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Стоимость горючего за сутки не изменилась - мониторинг АЗС

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95 + на указанных АЗС стоит в среднем 25,99, а дизтопливо - в среднем 21,87 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗС, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,46 грн за литр, А-95 + - 24 82 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 20,62 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,69 грн за литр, А-95 - 22,16, А-95 + - 22,44 грн за литр и дизтоплива - 19,59 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,62 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,30 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,00 грн на литр.

Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, автогаз опять начинает расти в цене.

Также напомним, по словам С.Сапегина, рост цен на сжиженный газ обусловлен ситуацией на внешних рынках.

Украинские Национальные Новости

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