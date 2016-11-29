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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Вартість пального за добу не змінилася — моніторинг АЗС

Київ • УНН

 • 7246 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК станом на 29 листопада, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 24,83 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Вартість пального за добу не змінилася — моніторинг АЗС

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 23,83 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 25,99, а дизпаливо — у середньому 21,87 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 22,46 грн за літр, А-95 — 23,46 грн за літр, А-95+ — 24,82 грн за літр. Середня вартість дизпалива сягає 20,62 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 21,69 грн за літр, А-95 — 22,16, А-95+ — 22,44 грн за літр та дизпалива — 19,59 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,62 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,30 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,00 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, автогаз знову починає зростати в ціні.

Також нагадаємо, за словами С.Сапегіна, зростання цін на скраплений газ зумовлений ситуацією на зовнішніх ринках.

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