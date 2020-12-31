Стоимость оформления биометрических паспортов изменена
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2021 года Государственное предприятие “Полиграфический комбинат “Украина” меняет стоимость бланков биометрических документов. Об этом сообщает со ссылкой на информацию Государственной миграционной службы.
"В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, совершившие оплату административных услуг и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.
"Те же лица, которые осуществили оплату административных услуг к 31.12.2020, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений", - сообщили в миграционной службе.
Кроме того, первый паспорт, который выдается по достижении 14-летнего возраста, остается бесплатным. Подробнее с новыми расценками можно ознакомиться на сайте миграционной службы.