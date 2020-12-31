Вартість оформлення біометричних паспортів змінено

“У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за старою ціною.

“Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2020, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв”, — повідомили у міграційній службі.

Крім того, перший паспорт, що видається по досягненні 14-річного віку, залишається безкоштовним. Детальніше з новими розцінками можна ознайомитися на сайті міграційної служби.