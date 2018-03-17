Грузовик в сопровождении полицейского кортежа покинул Европейскую площадь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Грузовик с оборудованием, которое 4 часа подряд блокировали силовики на Европейской площади, полиция увезла в неизвестном направлении для якобы обыска, передает УНН.
В свою очередь активисты “Движения новых сил” требуют чтобы обыск грузовика происходил публично в присутствии адвоката народного депутата Юрия Деревянко.
“Они не дождались водителя, его ранее забрали в участок, у водителя забрали ключи, полицейские сели за руль машины и ее куда-то повезли. Подозреваем на площадку для обыска. „Движение новых сил“ требует, чтобы ни один осмотр не проводился без присутствия камер, адвоката на народного депутата. Они запросто могут сейчас что-то подбросить”, - говорится в сообщении одного из лидеров РНС Ольги Галабала.
Напомним, правоохранительные органы не позволили активистам “Движения новых сил” установить в Киеве сцену для запланированного на 18 марта марша за отставку Президента Украины Петра Порошенко.