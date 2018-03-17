Грузовик в сопровождении полицейского кортежа покинул Европейскую площадь

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27228 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42072 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 46809 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 96512 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88123 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103223 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110200 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116934 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Грузовик в сопровождении полицейского кортежа покинул Европейскую площадь

Грузовик в сопровождении полицейского кортежа покинул Европейскую площадь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Грузовик с оборудованием, которое 4 часа подряд блокировали силовики на Европейской площади, полиция увезла в неизвестном направлении для якобы обыска, передает УНН.

В свою очередь активисты “Движения новых сил” требуют чтобы обыск грузовика происходил публично в присутствии адвоката народного депутата Юрия Деревянко.

“Они не дождались водителя, его ранее забрали в участок, у водителя забрали ключи, полицейские сели за руль машины и ее куда-то повезли. Подозреваем на площадку для обыска. „Движение новых сил“ требует, чтобы ни один осмотр не проводился без присутствия камер, адвоката на народного депутата. Они запросто могут сейчас что-то подбросить”, - говорится в сообщении одного из лидеров РНС Ольги Галабала.

Напомним, правоохранительные органы не позволили активистам “Движения новых сил” установить в Киеве сцену для запланированного на 18 марта марша за отставку Президента Украины Петра Порошенко.

Украинские Национальные Новости

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