Вантажівка у супроводі поліцейського кортежу покинула Європейську площу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Вантажівку з обладнанням, яку 4 години поспіль блокували силовики на Європейській площі, поліція відвезла в невідомому напрямку для нібито обшуку, передає УНН.
У свою чергу активісти “Руху нових сил” вимагають аби обшук грузовика відбувався публічно в присутності адвоката народного депутата Юрія Дерев’янко.
“Вони не дочекались водія, його раніше забрали у відділок, у водія забрали ключі, поліцейські сіли за кермо машини і її кудись повезли. Підозрюємо на площадку для обшуку. „Рух нових сил“ вимагає, щоб жоден огляд не проводився без присутності камер, адвоката на народного депутата. Вони запросто можуть зараз щось підкинути”, — йдеться у повідомленні одного з лідерів РНС Ольги Галабали.
Нагадаємо, правоохоронні органи не дозволили активістам “Руху нових сил” встановити у Києві сцену для запланованого на 18 березня маршу за відставку Президента України Петра Порошенка.