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Вантажівка у супроводі поліцейського кортежу покинула Європейську площу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Вантажівку з обладнанням, яку 4 години поспіль блокували силовики на Європейській площі, поліція відвезла в невідомому напрямку для нібито обшуку, передає УНН.

У свою чергу активісти “Руху нових сил” вимагають аби обшук грузовика відбувався публічно в присутності адвоката народного депутата Юрія Дерев’янко.

“Вони не дочекались водія, його раніше забрали у відділок, у водія забрали ключі, поліцейські сіли за кермо машини і її кудись повезли. Підозрюємо на площадку для обшуку. „Рух нових сил“ вимагає, щоб жоден огляд не проводився без присутності камер, адвоката на народного депутата. Вони запросто можуть зараз щось підкинути”, — йдеться у повідомленні одного з лідерів РНС Ольги Галабали.

Нагадаємо, правоохоронні органи не дозволили активістам “Руху нових сил” встановити у Києві сцену для запланованого на 18 березня маршу за відставку Президента України Петра Порошенка.

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