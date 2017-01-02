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12 марта, 19:49 • 109875 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 143582 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 121817 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118601 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 148051 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116058 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122597 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130497 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140574 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144770 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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10 марта, 08:24 • 154937 просмотра
Актуальное
Вандалы в США испортили знаменитую надпись "Hollywood"

Вандалы в США испортили знаменитую надпись "Hollywood"

Киев • УНН

 • 11723 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Лос-Анджелесе неизвестный в ночь наступления Нового года превратил знаменитую визитную карточку Лос-Анджелеса размещенные на холме буквы Hollywood в Hollyweed, что переводится как "святая марихуана", передает УНН со ссылкой на телеканал ABC7.

Камеры наблюдения зафиксировали мужчину в темной одежде, но ему после совершения акта вандализма удалось скрыться. Теперь "креативщика" разыскивает полиция, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

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Сообщается, что добиться изменения вида надписи вандалу удалось прикрыв элементы тринадцатиметрових букв темным материалом похожим на брезент.

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