Вандалы в США испортили знаменитую надпись "Hollywood"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Лос-Анджелесе неизвестный в ночь наступления Нового года превратил знаменитую визитную карточку Лос-Анджелеса размещенные на холме буквы Hollywood в Hollyweed, что переводится как "святая марихуана", передает УНН со ссылкой на телеканал ABC7.
Камеры наблюдения зафиксировали мужчину в темной одежде, но ему после совершения акта вандализма удалось скрыться. Теперь "креативщика" разыскивает полиция, чтобы привлечь к уголовной ответственности.
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Сообщается, что добиться изменения вида надписи вандалу удалось прикрыв элементы тринадцатиметрових букв темным материалом похожим на брезент.