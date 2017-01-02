Вандали у США зіпсували знаменитий напис "Hollywood"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Лос-Анджелесі невідомий в ніч настання Нового року перетворив знамениту візитну картку Лос-Анджелеса розміщені на пагорбі букви Hollywood у Hollyweed, що перекладається як “свята марихуана”, передає УНН з посиланням на телеканал ABC7.
Камери спостереження зафіксували чоловіка в темному одязі, але йому після здійснення акту вандалізму вдалося втекти. Тепер "креативщика" розшукує поліція, аби притягнути до кримінальної відповідальності.
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Повідомляється, що домогтися зміни виду напису вандалу вдалося прикривши елементи тринадцатиметрових букв темним матеріалом схожим на брезент.