Вакцинированные от COVID-19 матери передают антитела младенцам - ранние исследования

В одном предварительном исследовании участвовала 131 вакцинированная женщина, 84 из которых были беременными и 31 из которых кормила грудью.

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Исследование показало, что беременные и кормящие женщины имели “эквивалентные” иммунные ответы небеременным женщинам, участвовавшим в исследовании. Кроме того, было обнаружено, что антитела, полученные после вакцин, “присутствуют во всех образцах пуповинной крови и грудного молока”.

Все женщины, участвовавшие в исследовании, получили вакцины Moderna или Pfizer.

Другое раннее исследование, проведенное в Израиле, показало аналогичные результаты.

В этом исследовании было обнаружено, что у 20 женщин, получивших вакцину против COVID-19 во время беременности, в пуповинной крови были антитела. У всех их детей также были антитела. Кроме того, в прошлом месяце врачи из Флориды опубликовали тематическое исследование о ребенке, рожденном от вакцинированной матери. Анализ крови, взятый после рождения младенца, показал, что у ребенка есть антитела к COVID-19.

Отметим, что единственным способом узнать о наличии антител к COVID-19 в организме человека является ИФА-тест на антитела к коронавирусу.