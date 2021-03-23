Вакциновані від COVID-19 матері передають антитіла немовлятам - ранні дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Ранні дослідження показують, що вагітні жінки, які були вакциновані проти COVID-19, можуть передавати антитіла своїм дітям в утробі, пише видання People.com, інформує УНН.
В одному попередньому дослідженні брала участь 131 вакцинована жінка, 84 з яких були вагітними та 31 з яких годувала грудьми.
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Дослідження показало, що вагітні та жінки, які годували грудьми, мали "еквівалентні" імунні відповіді невагітним жінкам, які брали участь в дослідженні. Окрім того, було виявлено, що антитіла, отримані після вакцин, "присутні у всіх зразках пуповинної крові і грудного молока".
Усі жінки, що брали участь в дослідженні, отримали вакцини Moderna або Pfizer.
Інше раннє дослідження, проведене в Ізраїлі, показало аналогічні результати.
У цьому дослідженні було виявлено, що у 20 жінок, які отримали вакцину проти COVID-19 під час вагітності, в пуповинній крові були антитіла. У всіх їхніх дітей також були антитіла. Окрім того, минулого місяця лікарі з Флориди опублікували тематичне дослідження про дитину, народжену від вакцинованої матері. Аналіз крові, взятий після народження немовляти, показав, що у дитини є антитіла до COVID-19.
Відзначимо, що єдиним способом дізнатися про наявність антитіл до COVID-19 в організмі людини є ІФА-тест на антитіла до коронавірусу.