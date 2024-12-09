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Вакцинация против COVID-19: кому нужен бустер и что изменилось в правилах

Вакцинация против COVID-19: кому нужен бустер и что изменилось в правилах

Киев  •  УНН

 • 4169 просмотра

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Минздрав изменил рекомендации по вакцинации против COVID-19: базовый курс составляет одну прививку. Ежегодная ревакцинация необходима только группам медицинского и профессионального риска.

В Украине продолжают действовать изменения в нормативных рекомендациях по вакцинации против COVID-19. В частности, для базового курса вакцинации достаточно одной прививки, а ревакцинация показана только для лиц с медицинским или профессиональным риском. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью, передает УНН.

Детали

"Не нужно забывать о том, что в последнее время произошли определенные нормативные изменения, и в соответствии с решениями нашей группы экспертов по вопросам иммуно-профилактики были откорректированы национальные рекомендации. Национальные рекомендации заключаются в том, что базовый курс вакцинации — это не две прививки, а одна прививка, а также ревакцинация", — сказал Кузин.

Он отметил, что ревакцинация показана только для групп с медицинским или профессиональным риском.

Профессиональный риск-это медицинские работники, специалисты сферы обслуживания или те, кто имеет частые контакты с большими массами населения, например, учителя.

Группа медицинского риска — это люди с тяжелыми сопутствующими неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет или другие тяжелые состояния.

"Таким людям показана ревакцинация, и ее надо проводить каждый год, в срок от 6 до 12 месяцев. Мы советуем проводить ревакцинацию на ежегодной основе, желательно перед началом эпидемического сезона", — подытожил Кузин.

Напомним

В Украине, как и в других странах Европы, наблюдается постепенное увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время судьба случаев COVID-19 уменьшилась. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

COVID-19Здоровье
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