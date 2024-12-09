Вакцинация против COVID-19: кому нужен бустер и что изменилось в правилах
Киев • УНН
Минздрав изменил рекомендации по вакцинации против COVID-19: базовый курс составляет одну прививку. Ежегодная ревакцинация необходима только группам медицинского и профессионального риска.
В Украине продолжают действовать изменения в нормативных рекомендациях по вакцинации против COVID-19. В частности, для базового курса вакцинации достаточно одной прививки, а ревакцинация показана только для лиц с медицинским или профессиональным риском. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью, передает УНН.
Детали
"Не нужно забывать о том, что в последнее время произошли определенные нормативные изменения, и в соответствии с решениями нашей группы экспертов по вопросам иммуно-профилактики были откорректированы национальные рекомендации. Национальные рекомендации заключаются в том, что базовый курс вакцинации — это не две прививки, а одна прививка, а также ревакцинация", — сказал Кузин.
Он отметил, что ревакцинация показана только для групп с медицинским или профессиональным риском.
Профессиональный риск-это медицинские работники, специалисты сферы обслуживания или те, кто имеет частые контакты с большими массами населения, например, учителя.
Группа медицинского риска — это люди с тяжелыми сопутствующими неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет или другие тяжелые состояния.
"Таким людям показана ревакцинация, и ее надо проводить каждый год, в срок от 6 до 12 месяцев. Мы советуем проводить ревакцинацию на ежегодной основе, желательно перед началом эпидемического сезона", — подытожил Кузин.
Напомним
В Украине, как и в других странах Европы, наблюдается постепенное увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время судьба случаев COVID-19 уменьшилась.