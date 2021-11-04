Вакцинация педагогов: рекорды бьют Хмельницкая и Киевская области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине полный цикл прививки от COVID-19 получили почти 835 тыс. педагогов. Больше всего в Хмельницкой и Киевской областях. Об этом в своем Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает УНН.
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“По состоянию на сегодня полный цикл прививки от COVID-19 получили почти 835 тыс. воспитателей садов, учителей школ, профтехов, колледжей, преподавателей университетов и других работников учебных заведений. Уверен, что преодолеть миллионный рубеж мы, педагоги, точно сможем и должны все к этому стремиться”, — написал Шкарлет.
Детали
Что касается статистики прививок работников образования (по крайней мере одной дозой), то вакцинировано:
— дошкольное образование — почти 88%;
— общее среднее — почти 92%;
— специализированное — 94,5%;
— профессиональное (профессионально-техническое) — почти 91%;
— профессиональное высшее образование — почти 81%.
Регионы-лидеры, которые насчитывают наибольшее количество вакцинированных педагогов учреждений образования хотя бы одной дозой составляет:
— Хмельницкая и Киевская области — почти 97%;
— Киев — 96%;
— Донецкая — 95,4%;
— Харьковская — 94,5%.
“Отдельно приведу статистику вакцинации среди работников школ. Одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 92% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 474 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или 73,5%”, — отметил Шкарлет.
Наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ в регионах:
— Хмельницкая область — почти 99%;
— Николаевская — 97,5%;
— Киевская — 97,4%;
— Харьковская — 96,4%;
— Донецкая — 96%.
Напомним
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными. В этот список вошли и педагоги.