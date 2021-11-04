Вакцинация педагогов: рекорды бьют Хмельницкая и Киевская области

Цитата

“По состоянию на сегодня полный цикл прививки от COVID-19 получили почти 835 тыс. воспитателей садов, учителей школ, профтехов, колледжей, преподавателей университетов и других работников учебных заведений. Уверен, что преодолеть миллионный рубеж мы, педагоги, точно сможем и должны все к этому стремиться”, — написал Шкарлет.

Детали

Что касается статистики прививок работников образования (по крайней мере одной дозой), то вакцинировано:

— дошкольное образование — почти 88%;

— общее среднее — почти 92%;

— специализированное — 94,5%;

— профессиональное (профессионально-техническое) — почти 91%;

— профессиональное высшее образование — почти 81%.

Регионы-лидеры, которые насчитывают наибольшее количество вакцинированных педагогов учреждений образования хотя бы одной дозой составляет:

— Хмельницкая и Киевская области — почти 97%;

— Киев — 96%;

— Донецкая — 95,4%;

— Харьковская — 94,5%.

“Отдельно приведу статистику вакцинации среди работников школ. Одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 92% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 474 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или 73,5%”, — отметил Шкарлет.

Наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ в регионах:

— Хмельницкая область — почти 99%;

— Николаевская — 97,5%;

— Киевская — 97,4%;

— Харьковская — 96,4%;

— Донецкая — 96%.

Напомним

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными. В этот список вошли и педагоги.