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Вакцинація освітян: рекорди б’ють Хмельницька та Київська області

Київ • УНН

 • 15765 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні повний цикл щеплення від COVID-19 отримали майже 835 тис. освітян. Найбільше у Хмельницькій та Київській областях. Про це у своєму Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає УНН.

Вакцинація освітян: рекорди б’ють Хмельницька та Київська області

Цитата

“Станом на сьогодні повний цикл щеплення від COVID-19 отримали майже 835 тис. вихователів садочків, вчителів шкіл, профтехів, коледжів, викладачів університетів та інших працівників закладів освіти. Упевнений, що подолати мільйонний рубіж ми, освітяни, точно зможемо і маємо всі до цього прагнути”, — написав Шкарлет.

Деталі

Щодо статистики щеплень працівників освіти (принаймні однією дозою), то вакциновано:

— дошкільна освіта — майже 88%;
— загальна середня — майже 92%;
— спеціалізована — 94,5%;
— професійна (професійно-технічна) — майже 91%;
— фахова передвища — 89%;
— вища освіта — майже 81%.

Регіони-лідери, які налічують найбільшу кількість вакцинованих освітян закладів освіти хоча б однією дозою складає:

— Хмельницька та Київська області — майже 97%;
— Київ — 96%;
— Донецька — 95,4%;
— Харківська — 94,5%.

“Окремо наведу статистику вакцинації серед працівників шкіл. Одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 92% вчителів. Двома дозами вакциновано понад 474 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або 73,5%”, — відзначив Шкарлет.

Найбільша кількість вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл у регіонах:

— Хмельницька область — майже 99%;
— Миколаївська — 97,5%;
— Київська — 97,4%;
— Харківська — 96,4%;
— Донецька — 96%.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До цього списку увійшли і освітяни.

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