ВАКС вынес приговор экс-нардепу Деркачу

Высший антикоррупционный суд 13 июля огласил приговор народному депутату III-IX созывов и, по данным САП, присудил ему 15 лет лишения свободы. Андрея Деркача обвиняли в государственной измене и незаконном обогащении, пишет УНН.

Детали

"13 июля 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор народному депутату III-IX созывов. Он признан виновным в получении в 2020 году 567 тыс. долларов США от разведывательного органа РФ за подрывную деятельность против Украины, в частности за дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также осложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", - сообщили в САП.

Приговором суда он, как отмечается, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ст. 368-5 УК Украины.

Ему "назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти или местного самоуправления сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве частной собственности имущества", указали в САП.

Речь идет о экс-нардепе-беглеце Андрее Деркаче, сообщили в Transparency International Ukraine.

Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Напомним

В сентябре 2022 года народному депутату Андрею Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Также его объявили в розыск. В июле 2023 года ВАКС предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего нардепа Андрея Деркача. В августе того же года НАБУ и САП сообщили о завершении следствия по делу Деркача.