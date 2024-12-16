ВАКС снял электронный браслет с главы АМКУ Кириленко

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет с главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации, и позволил ему передвигаться по Украине.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на постановление суда.

Так, 12 декабря суд постановил изменить Кириленко меру пресечения, примененную к нему, а именно отменил обязанность носить электронное средство контроля и заменил запрет не покидать Киев на пределы Украины.

Дополнение

9 декабря сообщалось, что завершено следствие по делу в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Напомним,

8 апреля сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.

14 августа 2024 года главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Ранее его подозревали в незаконном обогащении на более 56 млн грн и недостоверном декларировании. В августе суд отпустил Кириленко под залог в более 30 млн гривен.

В конце марта УНН сообщал, что вышел материал проекта «СХЕМЫ», в котором журналисты-расследователи рассказали, что родственники председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко за последние четыре года, особенно в период его председательства Донецкой областью, приобрели недвижимости на сумму около 70 миллионов гривен, что выглядит непропорционально его официальным доходам.

Речь идет о большом поместье, двух земельных участках, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в Киеве и апартаментах в премиальном ЖК в Ужгороде.