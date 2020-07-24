ВАКС начал исследование доказательств по делу экс-нардепа Белоцерковца
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Белоцерковца, которого подозревают во внесении недостоверных сведений в декларации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании коллегия судей ВАКС начала исследование доказательств и исследовала материалы с 1 по 4 томы письменных материалов, предоставленных прокурором", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее рассмотрение по делу назначено на 14:00 31 июля 2020 года.
Как уже сообщалось в УНН, бывший нардеп не внес в декларации за 2016 - 2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн гривен, которые находились в собственности и пользовании членов семьи.
Напомним, 15 октября 2019 года экс-нардепу Белоцерковцу сообщили о подозрении.