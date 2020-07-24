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ВАКС розпочав дослідження доказів у справі екснардепа Білоцерковця

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі народного депутата України VIII скликання Дмитра Білоцерковця, якого підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні колегія суддів ВАКС розпочала дослідження доказів та дослідила матеріали з 1 по 4 томи письмових матеріалів, наданих прокурором", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наступний розгляд у справі призначено на 14:00 31 липня 2020 року.

Як вже повідомлялось в УНН, колишній нардеп не вніс у декларації за 2016 – 2017 роки об’єкти нерухомості у столиці вартістю 3,8 млн гривень, які перебували у власності та користуванні членів сім’ї.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року екснардепу Білоцерковцю повідомили про підозру.

Українські Національні Новини

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