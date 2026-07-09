ВАКС приговорил к 7 годам лишения свободы экс-судью Киевского апелляционного административного суда за взятку в $5 тысяч

Высший антикоррупционный суд признал бывшего судью Киевского апелляционного административного суда виновным в получении неправомерной выгоды. По приговору суда он получил 7 лет лишения свободы, конфискацию имущества и трехлетний запрет занимать должности в органах государственной власти. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

09 июля 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему судье Киевского апелляционного административного суда. Его уличили в получении 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за вынесение судебного решения апелляционной инстанции по делу по иску и в интересах субъекта предпринимательской деятельности - говорится в сообщении.

Денежные средства были изъяты в ходе личного обыска судьи, а также во время обыска служебного кабинета в помещении Киевского апелляционного административного суда.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Бывшему судье назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

ВАКС отменил обязанность носить электронный браслет для Алексея Чернышова