ВАКС исследовал два тома по делу экс-прокурора Суса

"По результатам заседания, которое состоялось 13 декабря 2019 года, исследованы 2 тома материалов, а также осмотрены видеоматериалы. Следующее заседание назначено на 14:00 6 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Антикоррупционный суд объявил обвинительный акт экс-прокурору Сусу.

Напомним, бывший руководитель подразделения Генпрокуратуры обвиняется в нескольких эпизодах присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1,2 млн гривен путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст. 191 и ст.366-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.