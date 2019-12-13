ВАКС дослідив два томи у справі експрокурора Суса
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив два томи матеріалів у справі про обвинувачення колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужуб САП у Facebook.
"За результатами засідання, яке відбулось 13 грудня 2019 року, досліджено 2 томи матеріалів, а також оглянуто відеоматеріали. Наступне засідання призначено на 14:00 6 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Антикорупційний суд оголосив обвинувальний акт експрокурору Сусу.
Нагадаємо, колишній керівник підрозділу Генпрокуратури обвинувачується у декількох епізодах привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3,4,5 ст.191 та ст.366-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади терміном на три роки з конфіскацією майна.