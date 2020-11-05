Беременность и "ковид": врачи рассказали, зачем в положении сдавать ИФА-тест на коронавирус

Украинский ученый, академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что в случае с беременными ПЦР-тестирование на коронавирус недостаточно информативно, ведь вируса в организме уже может не быть, особенно, если болезнь прошла бессимптомно. А учитывая риски возможных осложнений, то о том, больна ли беременная сейчас, а также о том, сталкивалась ли она вообще с "ковидом", свидетельствует лишь наличие антител, которые можно обнаружить исключительно иммуноферментным анализом (ИФА-тестированием на антитела).

"Существуют опубликованные результаты, что при беременности могут быть осложнения - и для ребенка, который рождается, и для матери, если мать больна "ковид". То есть тогда у беременной женщины просто определяется или у нее есть вирус или нет с помощью, например, ПЦР или теста на антиген. Или у нее уже может и не быть этого вируса - а она переболела, возможно, даже без признаков вируса: бывают случаи, когда люди имеют вирус, а не имеют признаков заболевания. Вот уже женщина перенесла заболевание без признаков, вирус у нее уже исчез, но в связи с тем, что она болела и у нее был вирус - у нее вырабатываются антитела. И тогда можно определить есть ли у нее антитела, или нет ", - считает Комиссаренко.

Наличие антител на коронавирус в организме беременной женщины является важным параметром, ведь по словам детского инфекциониста Виталия Евтушенко, антитела класса G к коронавирусу, которые можно определить только с помощью ИФА-теста, проникают через плаценту и обеспечивают еще нерожденного ребенка защитой на определенный промежуток времени, в том числе и после родов.

"Если антитела есть, то это свидетельствует о том, что был контакт с вирусом, человек, возможно, не заболеет. Это вот информация, которую может дать такое однократное обследование. Если повторно оно делается, то можно сделать выводы, что вот не было инфекции, а потом появилась, что в этом промежутке один тест был отрицательный, а второй положительный, тогда свидетельствует о том, что происходило инфицирование. А антитела класса G, они проникают через плаценту и, собственно, обеспечивают плод защитой. Поэтому по другим инфекциям, дети часто не болеют какими-то инфекциями именно потому, что мама передала часть антител и они защищены", - рассказал Евтушенко.

Напомним, что антитела к "ковиду" определяют с помощью ИФА-тестирования. Если ИФА-тест показывает наличие антител IgG, то это говорит о том, что человек уже переболел коронавирусной болезнью. Если обнаружены антитела IgM, то пациент пока все еще болеет. А вот антитела IgA обнаруживают на ранней стадии заражение коронавирусом.