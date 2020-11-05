Вагітність і "ковід": лікарі розповіли, навіщо при надії здавати ІФА-тест на коронавірус

Український науковець, академік-секретар відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко вважає, що у випадку з вагітними ПЛР-тестування на коронавірус недостатньо інформативно, адже вірусу в організмі вже може не бути, особливо, якщо хвороба пройшла безсимптомно. А враховуючи ризики можливих ускладнень, то про те, чи хвора вагітна наразі, а також про те, чи стикалась вона взагалі з "ковідом", свідчить лише наявність антитіл, які можна виявити виключно імуноферментним аналізом (ІФА-тестуванням на антитіла).

"Існують опубліковані результати, що при вагітності можуть бути ускладнення – і для дитини, яка народжується, і для матері, якщо мати хвора на "ковід". Тобто тоді у вагітної жінки просто визначається чи у неї є вірус чи ні за допомогою, наприклад, ПЛР чи тесту на антиген. Чи у неї вже може і не бути цього вірусу – а вона перехворіла, можливо, навіть без ознак вірусу: бувають випадки, коли люди мають вірус, а не мають ознак захворювання. От вже жінка перенесла захворювання без жодних ознак, вірус у неї вже зник, але у зв’язку з тим, що вона хворіла і у неї був вірус – у неї виробляються антитіла. І тоді можна визначити чи у неї є антитіла, чи ні", - вважає Комісаренко.

Наявність антитіл на коронавірус в організмі вагітної жінки є важливим параметром, адже за словами дитячого інфекціоніста Віталія Євтушенка, антитіла класу G до коронавірусу, які можна визначити виключно за допомогою ІФА-тесту, проникають через плаценту і забезпечують ще ненароджену дитину захистом на певний проміжок часу, зокрема, й після пологів.

"Якщо антитіла є, то це свідчить про те, що був контакт з вірусом, що людина, можливо, не захворіє. Це ось інформація, яку може дати таке однократне обстеження. Якщо повторно воно робиться, то можна зробити висновки, що ось не було інфекції, а потім з’явилася, що в цьому проміжку один тест був негативний, а другий позитивний, тоді свідчить про те, що відбувалося інфікування. А антитіла класу G, вони проникають через плаценту і, власне, забезпечують плід захистом. Тому по інших інфекціях, діти часто не хворіють на якість інфекції саме через те, що мама передала частину антитіл і вони захищені", - розповів Євтушенко.

Нагадаємо, що антитіла до “ковіду” визначають за допомогою ІФА-тестування. Якщо ІФА-тест показує наявність антитіл IgG, то це говорить про те, що людина вже перехворіла коронавірусною хворобою. Якщо виявлені антитіла IgM, то пацієнт поки все ще хворіє. А ось антитіла IgA виявляють на ранній стадії зараження коронавірусом.