В Запорожье рф снова атаковала АЗС, убила человека, среди раненых трое детей

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Россия сегодня продолжила атаковать Запорожье и район, снова попала по АЗС, также задело заведение общественного питания, известно об одном погибшем и как минимум 9 пострадавших, в том числе троих детях, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Утром, по данным главы ОВА, две машины загорелись в результате вражеской атаки на АЗС в Запорожье. "Российский беспилотник ударил по территории автозаправочной станции в одном из районов Запорожья. В результате атаки повреждены автомобили, они загорелись. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Федоров.

Позже три человека из одной семьи, по его словам, были ранены в результате вражеского удара по Запорожскому району. "Российские управляемые авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки в Новониколаевке. Ранения получила семья - мужчины 66 и 38 лет, а также 60-летняя женщина. Им оказывается необходимая помощь", - указал глава ОВА.

Впоследствии, по данным Федорова, один человек погиб, еще двое были ранены в результате еще одной вражеской атаки на Запорожский район.

"Российский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю неподалеку от магазина в Таврийском. К сожалению, водитель погиб на месте. Две пассажирки - 60-летняя и 68-летняя женщины - ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - указал он.

Уже после 16 часов Федоров сообщил об атаке рф на Запорожье, указав, что "дым, который видят запорожцы - последствия вражеской атаки".

"Ранены четыре человека, из них трое детей. Каждому оказывается медицинская помощь. Повреждены автомобили и заведение общественного питания, которое сейчас не функционирует", - отметил Федоров.

По его словам, одна из раненых - 14-летняя девушка.

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