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В Запорожье растет количество раненых из-за удара рф: пострадали двое врачей

В Запорожье растет количество раненых из-за удара рф: пострадали двое врачей

Киев  •  УНН

 • 6875 просмотра

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В результате российской атаки на Запорожье пострадало 11 человек, среди них двое медиков, один в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о трех погибших после удара по частной клинике.

Количество раненых в результате удара армии рф по Запорожью возросло до 11, среди них двое врачей. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

До 11 возросло количество раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое врачей

 - сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара по частной клинике в Запорожье спогибли три человека. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
zaporozheЗапорожье