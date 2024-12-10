В Запорожье растет количество раненых из-за удара рф: пострадали двое врачей

Количество раненых в результате удара армии рф по Запорожью возросло до 11, среди них двое врачей. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

До 11 возросло количество раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое врачей - сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара по частной клинике в Запорожье спогибли три человека.