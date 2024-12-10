В Запорожье растет количество раненых из-за удара рф: пострадали двое врачей
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье пострадало 11 человек, среди них двое медиков, один в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о трех погибших после удара по частной клинике.
Количество раненых в результате удара армии рф по Запорожью возросло до 11, среди них двое врачей. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
До 11 возросло количество раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое врачей
Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара по частной клинике в Запорожье спогибли три человека.