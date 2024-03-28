В Запорожье были слышны взрывы

Бывшие украинские пленные впервые рассказали об обмене с участием Венгрии

11 украинских военнопленных из Закарпатья, якобы венгерского происхождения, были переданы Россией Венгрии в прошлом году, но они утверждают, что являются украинцами без венгерских корней и гражданства, и на них оказывалось давление со стороны России, чтобы они заявили о венгерском гражданстве для обмена.