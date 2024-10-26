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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В захваченном Луганске сорвался старт отопительного сезона

В захваченном Луганске сорвался старт отопительного сезона

Киев  •  УНН

19:10 • 1051 просмотра

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Оккупационные власти Луганска объявили о начале отопления, но школы и больницы остаются без тепла. Работники котельных прекратили работу из-за невыплаты зарплаты, запуск отопления отложен на три недели.

Оккупационные власти Луганска объявили о старте отопительного сезона, но на деле ситуация оказалась совсем другая. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В школах и больницах батареи остаются холодными, а запуск котельных отложен еще на три недели без всяких объяснений.

Ситуацию осложняет протест работников котельных, которые из-за месяцев задержек зарплаты прекратили выходить на работу. Подготовка к отопительному сезону фактически остановлена, а риск остаться без отопления этой зимой становится реальностью для жителей города.

Эта ситуация четко иллюстрирует равнодушие оккупационных властей к гражданскому населению. Местные жители, которые надеялись на нормализацию жизни, вынуждены ждать изменений, которые могут наступить только после деоккупации.

В Луганской области в оккупации критическая ситуация в медицине - ОВА8 декабря 2023, 10:00 • 33503 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
luhanskЛуганск