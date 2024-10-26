В захваченном Луганске сорвался старт отопительного сезона
Киев • УНН
Оккупационные власти Луганска объявили о начале отопления, но школы и больницы остаются без тепла. Работники котельных прекратили работу из-за невыплаты зарплаты, запуск отопления отложен на три недели.
Оккупационные власти Луганска объявили о старте отопительного сезона, но на деле ситуация оказалась совсем другая. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В школах и больницах батареи остаются холодными, а запуск котельных отложен еще на три недели без всяких объяснений.
Ситуацию осложняет протест работников котельных, которые из-за месяцев задержек зарплаты прекратили выходить на работу. Подготовка к отопительному сезону фактически остановлена, а риск остаться без отопления этой зимой становится реальностью для жителей города.
Эта ситуация четко иллюстрирует равнодушие оккупационных властей к гражданскому населению. Местные жители, которые надеялись на нормализацию жизни, вынуждены ждать изменений, которые могут наступить только после деоккупации.
В Луганской области в оккупации критическая ситуация в медицине - ОВА8 декабря 2023, 10:00 • 33503 просмотра