У захопленому Луганську зірвався старт опалювального сезону
Київ • УНН
Окупаційна влада Луганська оголосила про початок опалення, але школи та лікарні залишаються без тепла. Працівники котелень припинили роботу через невиплату зарплати, запуск опалення відкладено на три тижні.
Окупаційна влада Луганська оголосила про старт опалювального сезону, але на ділі ситуація виявилася зовсім інша. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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У школах та лікарнях батареї залишаються холодними, а запуск котелень відкладено ще на три тижні без жодних пояснень.
Ситуацію ускладнює протест працівників котелень, які через місяці затримок зарплати припинили виходити на роботу. Підготовка до опалювального сезону фактично зупинена, а ризик залишитися без опалення цієї зими стає реальністю для мешканців міста.
Ця ситуація чітко ілюструє байдужість окупаційної влади до цивільного населення. Місцеві жителі, які сподівалися на нормалізацію життя, змушені чекати на зміни, які можуть настати лише після деокупації.
На Луганщині в окупації критична ситуація в медицині - ОВА08.12.23, 12:00 • 33612 переглядiв