В Южной Корее разбился американский истребитель

Американский истребитель F-16 разбился во время учений в в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

Издание ссылается на военный источник. Вероятно, пилот успел катапультироваться из самолета.

Американский истребитель F-16 разбился в Желтом море. По данным источников, самолет упал в воду после взлета с авиабазы в Кунсане, что в 178 километрах к югу от Сеула. Пилот катапультировался из самолета и был спасен говорится в сообщении.

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В среду, 29 ноября, у берегов Японии разбился американский военный самолет Osprey. Свидетели сообщили, что во время снижения у самолёта загорелся левый двигатель.