В ЕС запретили Meta собирать данные пользователей для персонализации рекламы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейский совет по защите данных (EDPB) расширил на все страны ЕС запрет на таргетированную рекламу в Facebook и Instagram, введенный Норвегией, которая не является членом Евросюза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление EDPB, передает УНН.
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«27 октября EDPB принял срочное и обязательное к исполнению решение ... наложить запрет на обработку персональных данных для таргетированной рекламы на правовых основаниях договора и законного интереса по всей Европейской экономической зоне», - говорится в сообщении.
Детали
Решение Европейского совета по защите данных обязывает регулятор данных Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Meta, в двухнедельный срок наложить постоянный запрет на использование компанией таргетированной рекламы.
Против запрета таргетированной рекламы, которая попадает к пользователям через сбор их персональных данных, выступал американский технологический гигант Meta Platforms (META.O), владелец социальных сетей Facebook и Instagram. При этом норвежский регулятор данных не исключает введения штрафа для Meta на сумму до 4% от глобального оборота компании.
Компания Meta уже заявила, что предоставит пользователям в ЕС и ЕЭЗ возможность дать согласие, а в ноябре предложит модель подписки, чтобы соответствовать нормативным требованиям.
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