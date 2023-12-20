В ЕС сделали первый шаг к разрешению охоты на волков
Киев • УНН
Европейская комиссия планирует снизить охранный статус волков, разрешив охоту на них. Это является следствием давления со стороны фермеров и охотников
Европейская комиссия в среду объявила о своем намерении изменить международный статус волков с "строго охраняемого" на "охраняемый" на основании "новых данных об увеличении популяций и влиянии", пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Волки являются строго охраняемым видом в соответствии с Директивой ЕС об окружающей среде и Бернской конвенцией, что означает, что их отлов и отстрел запрещены, за исключением случаев, когда животные представляют опасность для людей или скота.
Если статус волков изменится со "строго охраняемого" на "охраняемый", охота на них может быть разрешена.
Исполнительная власть ЕС теперь будет добиваться одобрения стран-членов, прежде чем официально подать свое предложение к Бернской конвенции.
Контекст
Ассоциации охотников и фермеров призывают Брюссель изменить статус защиты волков, чтобы позволить им убивать больше животных, утверждая, что фермеры "находятся под огромным давлением", чтобы защитить свой скот.
Европейская народная партия, которую возглавляет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также забила тревогу по поводу растущего количества нападений волков, стремясь позиционировать себя как защитника фермерства и сельских общин в преддверии европейских выборов в следующем году. Собственный пони фон дер Ляйен был убит волком в Германии в прошлом году, указывает издание.
Активисты экологических кампаний ранее на этой неделе написали в Еврокомиссию, осуждая, что "политическое решение по такому важному вопросу готовится непрозрачным образом" и подчеркивая, что "любое решение об изменении защитного статуса волков должно быть основано на надежных научных данных".
Еврокомиссия заявила, что ее решение было основано на углубленном анализе статуса волка в ЕС.
В ЕС сделали первый шаг к разрешению охоты на волков
Европейская комиссия планирует снизить охранный статус волков, разрешив охоту на них. Это является следствием давления со стороны фермеров и охотников
На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА
Жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях
Посол Украины при Святом Престоле подарил Папе Франциску накануне Рождества традиционные яворовские игрушки, символизирующие напоминание о детях, которые страдают в Украине из-за войны.
Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"
Подконтрольный россии суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 000 рублей за хранение исламских богословских книг, что было расценено как продолжение религиозных преследований.
Зеленский провел ряд важных совещаний: в центре внимания - доступ журналистов на фронт
Президент Украины Зеленский обсудил вопросы улучшения коммуникации о войне, в том числе улучшение доступа журналистов к линии фронта. Он также проанализировал эффективность укрытий.
"Хлопок" в оккупированном Донецке: что известно
По данным Telegram-канала, под обстрел якобы попало троллейбусное депо.
Оборонные нужды, гуманитарное разминирование и восстановление Украины: Зеленский поговорил с премьером Новой Зеландии
Президент Украины Зеленский поблагодарил премьер-министра Новой Зеландии за поддержку против россии и обсудил дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и восстановления. Они также обсудили предстоящий Глобальный саммит мира.
Сумщина под ударом: россияне 14 раз атаковали приграничные населенные пункты
Российские войска 14 раз атаковали Сумскую область, задев шесть населенных пунктов и вызвав 62 взрыва.
В оккупированном Мариуполе прозвучала сессия взрывов
В оккупированном украинском городе Мариуполь прогремели взрывы.
Месть за Киевстар началась: украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала"
Украинские хакеры, возможно связанные с СБУ, совершили кибератаку на "Росводоканал", зашифровав более 6 000 компьютеров и удалив 50 ТБ данных.