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В ЕС сделали первый шаг к разрешению охоты на волков

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 22:05  •  11942 просмотра

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Европейская комиссия планирует снизить охранный статус волков, разрешив охоту на них. Это является следствием давления со стороны фермеров и охотников

Европейская комиссия в среду объявила о своем намерении изменить международный статус волков с "строго охраняемого" на "охраняемый" на основании "новых данных об увеличении популяций и влиянии", пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Волки являются строго охраняемым видом в соответствии с Директивой ЕС об окружающей среде и Бернской конвенцией, что означает, что их отлов и отстрел запрещены, за исключением случаев, когда животные представляют опасность для людей или скота.

Если статус волков изменится со "строго охраняемого" на "охраняемый", охота на них может быть разрешена.

Исполнительная власть ЕС теперь будет добиваться одобрения стран-членов, прежде чем официально подать свое предложение к Бернской конвенции.

Контекст

Ассоциации охотников и фермеров призывают Брюссель изменить статус защиты волков, чтобы позволить им убивать больше животных, утверждая, что фермеры "находятся под огромным давлением", чтобы защитить свой скот.

Европейская народная партия, которую возглавляет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также забила тревогу по поводу растущего количества нападений волков, стремясь позиционировать себя как защитника фермерства и сельских общин в преддверии европейских выборов в следующем году. Собственный пони фон дер Ляйен был убит волком в Германии в прошлом году, указывает издание.

Активисты экологических кампаний ранее на этой неделе написали в Еврокомиссию, осуждая, что "политическое решение по такому важному вопросу готовится непрозрачным образом" и подчеркивая, что "любое решение об изменении защитного статуса волков должно быть основано на надежных научных данных".

Еврокомиссия заявила, что ее решение было основано на углубленном анализе статуса волка в ЕС.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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