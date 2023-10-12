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В Иерусалиме произошла стрельба: два человека пострадали

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Возле Старого города в Иерусалиме произошла стрельба. По меньшей мере, два человека пострадали, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

По данным правоохранителей, стреляли в сторону станции Шалем, у входа к воротам Ирода в Старый город Иерусалима.

На место происшествия направляется большое количество сил полиции.

По словам спасателей, по меньшей мере двум людям оказывают помощь на месте происшествия.

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