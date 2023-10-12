В Иерусалиме произошла стрельба: два человека пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Возле Старого города в Иерусалиме произошла стрельба. По меньшей мере, два человека пострадали, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
По данным правоохранителей, стреляли в сторону станции Шалем, у входа к воротам Ирода в Старый город Иерусалима.
На место происшествия направляется большое количество сил полиции.
По словам спасателей, по меньшей мере двум людям оказывают помощь на месте происшествия.