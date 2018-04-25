В Японии произошло мощное землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 90 км. Эпицентр находился в точке с координатами 43,3 градуса северной широты и 145,8 градуса восточной долготы. Предупреждение о цунами не объявлялось.

Как сообщили в электроэнергетической компании Хоккайдо, землетрясение не повлиял на работу АЭС Томари. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.



Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Стамбул на юго-востоке Турции.