В Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. У юго-восточного побережья полуострова Нэмуро в префектуре Хоккайдо в Японии 24 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Очаг землетрясения залегал на глубине 90 км. Эпицентр находился в точке с координатами 43,3 градуса северной широты и 145,8 градуса восточной долготы. Предупреждение о цунами не объявлялось.
Как сообщили в электроэнергетической компании Хоккайдо, землетрясение не повлиял на работу АЭС Томари. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Стамбул на юго-востоке Турции.