В Японії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Поблизу південно-східного узбережжя півострова Немуро в префектурі Хоккайдо у Японії 24 квітня стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Осередок землетрусу залягав на глибині 90 км. Епіцентр знаходився в точці з координатами 43,3 градуса північної широти і 145,8 градуса східної довготи. Попередження про цунамі не оголошувалося.
Як повідомили в Електроенергетичній компанії Хоккайдо, землетрус не вплинув на роботу АЕС Томарі. Про потерпілих або руйнування не повідомлялося.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,1 бала стався в районі Самсат провінції Стамбул на південному сході Туреччини.