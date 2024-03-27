В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДов

В Японии два человека умерли и 106 попали в больницу после употребления пищевых добавок с рисом, ферментированным красными дрожжами. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает УНН.

Детали

Производитель БАД - фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical. Она сообщила, что один человек, который принимал пищевую добавку Beni-Koji в течение примерно трех лет, умер от заболевания почек. О второй смерти было сообщено Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии во время слушаний в компании.

Правительство заявило, что проведет экстренную проверку этого типа БАД, включающего около 6 тыс. видов продукции. Kobayashi Pharmaceutical уже отозвала пять видов добавок, в том числе около 300 тыс. упаковок Beni-Koji Cholesterol Help. Эти БАД, как утверждали в компании, способствуют снижению уровня холестерина.

Контекст

Пищевая добавка Beni-Koji Cholesterol Help появилась на полках магазинов в феврале 2021 года. С тех пор Kobayashi Pharmaceutical продала около 1,06 млн упаковок. Компания также поставляла красный дрожжевой рис Beni-Koji в качестве пищевого ингредиента 52 фирмам в Японии и за рубежом.

Kobayashi Pharmaceutical призвала партнеров изъять из продажи любые продукты, в списке ингредиентов которых есть Beni-Koji.

Популяризация здорового образа жизни: на Киевщине благотворители обустроили спортивный зал