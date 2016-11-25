В.Янукович о приговорах судов РФ против украинских политзаключенных: суд есть суд

"Если говорить о европейских принципах, то в Европе не обсуждают, какие решения принимают суды. И если суд принимает решение, то суд есть суд. Я еще раз говорю, суд есть суд. Но сегодня такой острый период переживает и Украина, и Россия. вы меня спросите, нравится мне это или нет. Я вам скажу, мне это не нравится. И я не сторонник этого противостояния, причем которое бы в такие формы переливалось. Но давать оценку я не берусь, я не знаю. Я не сторонник, мягко говоря. А если правильно сказать, я против этого. Чтобы этого не было в отношениях между Украиной и Россией", - сказал он.

Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.

В мае Верховный суд Чечни приговорил Н.Карпюка и С.Клиха до 22-х с половиной и 20 лет лишения свободы соответственно.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.