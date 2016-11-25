В.Янукович про вироки судів РФ проти українських політв’язнів: суд є суд
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович прокоментував на прес-конференції у Ростові-на-Дону запитання журналістів про те, як він ставиться до вироків російських судів стосовно українських політв’язнів Станіслава Клиха, Миколи Карпюка, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших, передає УНН.
"Якщо говорити про європейські принципи, то в Європі не обговорюють, які рішення приймають суди. І якщо суд приймає рішення, то суд є суд. Я ще раз кажу, суд є суд. Але сьогодні такий гострий період переживає і Україна, і Росія. Ви мене запитаєте, чи подобається мені це чи ні. Я вам скажу, мені це не подобається. І я не прихильник цього протистояння, причому яке б в такі форми переливалося. Але давати оцінку я не беруся, я не знаю. Я не прихильник, м’яко кажучи. А якщо правильно сказати, я проти цього. Щоб цього не було у відносинах між Україною і Росією", - сказав він.
Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.
У травні Верховний суд Чечні засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22-х з половиною і 20-ти років позбавлення волі відповідно.
Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.
Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.