В.Янукович про вироки судів РФ проти українських політв’язнів: суд є суд

"Якщо говорити про європейські принципи, то в Європі не обговорюють, які рішення приймають суди. І якщо суд приймає рішення, то суд є суд. Я ще раз кажу, суд є суд. Але сьогодні такий гострий період переживає і Україна, і Росія. Ви мене запитаєте, чи подобається мені це чи ні. Я вам скажу, мені це не подобається. І я не прихильник цього протистояння, причому яке б в такі форми переливалося. Але давати оцінку я не беруся, я не знаю. Я не прихильник, м’яко кажучи. А якщо правильно сказати, я проти цього. Щоб цього не було у відносинах між Україною і Росією", - сказав він.

Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.

У травні Верховний суд Чечні засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22-х з половиною і 20-ти років позбавлення волі відповідно.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.