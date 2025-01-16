В Винницкой области волонтеры изготовили и передали военным сто буржуек.

С октября по январь работники сервисного подразделения в городе Ладыжин вместе с коллегами из других регионов Винницкого Хаба МХП изготовили и передали защитникам 100 буржуек, передает УНН.

Детали

Уточняется, что теплогенераторы создают из отработанных огнетушителей. Работают они на окопных свечах, которые обеспечивают длительное горение при минимальных ресурсах. Эти буржуйки военные используют для обогрева блиндажей и приготовления пищи.

"Защитники высоко оценили работу работников Хаба, ведь такие буржуйки удобны в использовании - мобильные, компактные и легко перевозятся. Их можно брать с собой на задание или устанавливать в укрытиях", - говорится в сообщении.

"Я и мои побратимы искренне благодарим за буржуйки! Это не просто техника, это наши маленькие помощники на передовой. Тепло в блиндажах, возможность приготовить еду - это большая помощь, когда приходится жить в сложных условиях и работать без выходных. Каждый день мы на позициях, а такие буржуйки делают наше пребывание более комфортным. Греясь возле них, мы чувствуем тепло ваших сердец, поддержку и заботу. Это очень важно для нас. Спасибо вам за то, что не забываете и всегда рядом, даже на расстоянии. Ваше тепло с нами!" - отметил защитник Андрей Орищак.

Для работников Винницкого Хаба эта инициатива стала важной частью поддержки фронта. Даже после рабочего дня люди работают, чтобы помочь тем, кто защищает Украину, вкладывая в каждую буржуйку тепло своих сердец.

"Война продолжается, и мы все понимаем, как важно сейчас поддерживать наших защитников. У ребят нет выходных, и они каждый день на передовой. Мы делаем все возможное, чтобы они почувствовали нашу поддержку и заботу. Каждая буржуйка - это наша частичка заботы и благодарности за их отвагу и самоотверженность", - отмечает специалист по логистике "Зернопродукта МХП" и идейница проекта Оксана Гаврилюк.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "М'ясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания развивает громады. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.