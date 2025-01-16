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На Вінниччині волонтери виготовили та передали військовим сто буржуйок

На Вінниччині волонтери виготовили та передали військовим сто буржуйок

Київ • УНН

 • 49366 перегляди

У Вінницькій області волонтери виготовили та передали військовим сто буржуйок.

З жовтня по січень працівники сервісного підрозділу в місті Ладижин разом із колегами з інших регіонів Вінницького Хабу МХП виготовили та передали захисникам 100 буржуйок, передає УНН.

Деталі

Уточнюється, що теплогенератори створюють із відпрацьованих вогнегасників. Працюють вони на окопних свічках, які забезпечують довготривале горіння за мінімальних ресурсів. Ці буржуйки військові використовують для обігріву бліндажів та приготування їжі.

"Захисники високо оцінили роботу працівників Хабу, адже такі буржуйки зручні у використанні - мобільні, компактні та легко перевозяться. Їх можна брати із собою на завдання або встановлювати в укриттях", - ідеться у повідомленні.

"Я та мої побратими щиро дякуємо за буржуйки! Це не просто техніка, це наші маленькі помічники на передовій. Тепло в бліндажах, можливість приготувати їжу - це велика допомога, коли доводиться жити в складних умовах і працювати без вихідних. Кожен день ми на позиціях, а такі буржуйки роблять наше перебування більш комфортнішим. Гріючись біля них, ми відчуваємо тепло ваших сердець, підтримку та турботу. Це дуже важливо для нас. Дякуємо вам за те, що не забуваєте і завжди поруч, навіть на відстані. Ваше тепло з нами!" - зазначив захисник Андрій Орищак.

Для працівників Вінницького Хабу ця ініціатива стала важливою частиною підтримки фронту. Навіть після робочого дня люди працюють, аби допомогти тим, хто боронить Україну, вкладаючи у кожну буржуйку тепло своїх сердець.

"Війна триває, і ми всі розуміємо, як важливо зараз підтримувати наших захисників. У хлопців немає вихідних, і вони кожного дня на передовій. Ми робимо все можливе, щоб вони відчули нашу підтримку та піклування. Кожна буржуйка - це наша частинка турботи і вдячності за їхню відвагу і самовідданість", - зазначає фахівець з логістики "Зернопродукту МХП" та ідейниця проєкту Оксана Гаврилюк

Довідка  

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes. 

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами - кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр. 

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП - український бізнесмен Юрій Косюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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