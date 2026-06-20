В Венгрии отменили запрет на украинские СМИ, введенный во времена правления Орбана

Новое правительство Венгрии отменило запрет на украинские СМИ, который был введен во времена премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил министр социальных отношений и культуры Венгрии Золтан Тарр, передает УНН.

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Совместно с Министерством иностранных дел мы отменили запрет на украинские СМИ, который ранее ввела партия «Фидес». В 2025 году партия «Фидес» самовольно запретила украинские издания в Венгрии в ответ на то, что Украина заблокировала те венгерские издания, которые не соблюдали этику журналистики, а вместо этого распространяли российскую пропаганду и нагнетали панику по поводу третьей мировой войны - написал Тарр.

Он подчеркнул, что нельзя путать СМИ, распространяющие российскую пропаганду, с настоящей, независимой прессой ни в Венгрии, ни на международном уровне. По его словам, «свергнутое правительство постоянно работало над тем, чтобы копать рвы, и блокировка этих изданий не имела другой цели».

Наша задача - налаживание добрососедских отношений, что будет способствовать улучшению положения венгров за рубежом - это общее национальное дело. Двигаясь по этому пути, благодаря нашему предыдущему историческому соглашению мы за несколько недель достигли большего, чем устраненное правительство за 16 лет. Мы согласовали вопрос снятия блокировки с представительницей украинского национального меньшинства Лилианой Грекса; после принятия решения по ее инициативе она отметила, что для украинской национальной общины и проживающих здесь беженцев очень важно иметь возможность получать новости о своей стране на родном языке - добавил Тарр.

Напомним

Новое правительство Венгрии восстановило запрет на ввоз продуктов из Украины после случайной отмены.